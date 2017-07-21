Задержаны подозреваемые в торговле детьми с целью сексуальной экплуатации

В столице задержали подозреваемых в торговле детьми с целью сексуальной экплуатации. Их жертвой стала 14-летняя девочка.

Задержанные по делу - 40-летний мужчина, недавно освобожденный из тюрьмы в России, где он отбывал наказание за убийство и разбой, а также его 33-летняя сожительница. По данным следствия, они использовали для оказания интим услуг в съемной квартире также четырех девушек в возрасте от 19 до 24 лет.

Клиентов подозреваемые находили через объявления, опубликованные на специализированном сайте. Мужчины платили за час от 600 до 700 леев. Сколько удалось заработать сожителям, пока устанавливается.

Подозреваемые помещены под арест, а правоохранители устанавливают других возможных жертв, а также клиентов, которые осознанно вступали в связь с несовершеннолетней.

Виновным грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Расследование ведут сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам в сотрудничестве с Центром по борьбе с торговлей людьми.