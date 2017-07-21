Парламентарии настаивают на преобразовании нынешней миссии в гражданскую с международным мандатом и просят Российскую Федерацию завершить процесс вывода своих войск.

Отмечается, что базирование и усиление их военного присутствия на востоке нашей страны - это нарушение положений Конституции РМ о независимости, суверенитете, территориальной целостности и нейтралитете Молдовы .

Парламент считает, что хранение на территории республики значительного количества боеприпасов, оружия и военного оборудования представляет постоянную угрозу безопасности и стабильности региона и Европы в целом.





Также власти страны обращаются ко всем государствам и международным организациям с призывом поддержать инциативу для сохранения суверенитета, независимости, территориальной целостности и нейтралитета Молдовы .