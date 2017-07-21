Молдавские власти осуждают создание "Малороссии"

Молдова осуждает намерение сепаратистов на востоке Украины создать новое государство Малороссию.

Министерство иностранных дел нашей страны опубликовало пресс-релиз, в котором говорится, что это является угрозой для суверенитета и территориальной целостности Украины, а также нарушением международных прав.

Ранее с таким же заявлением выступили власти Германии, Франции, Австрии, Россия, а также члены ОБСЕ. Кремль заявил, что инициатива лидера так называемой Донецкой народной республики Александра Захарченко очерняет имидж России и нарушает договоренности минского соглашения.





