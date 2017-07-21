Задержаны двое мужчин, выращивающие коноплю во дворе дома на Рышкановке

До восьми тысяч леев штрафа или общественные работы грозят двоим мужчинам, которые занимались выращиванием конопли.

Полицейские обнаружили более 50 кустов наркотического растения во дворе частного дома на Рышкановке и в пригороде Бубуечь на поле среди кукурузы.

В рамках спецоперации МАК-2017 правоохранители нашли еще один участок с культивированной коноплей между селами Брэила и Бэчой. Найденную плантацию уничтожили.