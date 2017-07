Уход легенды. Лучшие песни Linkin Park

Солист одного из самых популярных рок-групп XXI века Linkin Park Честер Беннингтон 20 июля в возрасте 41 года, будучи миллионером на пике славы, совершил самоубийство, повесившись в собстенной ванной.

Смерть Беннигтона стала трагедией для его семьи и шестерых детей, а также для миллионов поклонников знаменитой группы.

За 21 год существования музыкальный бэнд выпустил 7 студийных альбомов и стал одной из самых популярных в мире групп, которую стали называть легендарной.

Вспомним самые яркие моменты творчества и песни Linkin Park.

Дебютный льбом Linkin Park "Hybrid Theory" вышел в 2000 году и был продан тиражом более 30 млн экземпляров, став бриллиантовым.

Песни из этого альбома "Crawling", "One Step Closer" и "In the End" имели успех в хит-парадах, а клип "In the End", который транслиовал MTV, получил награду как лучший видеоклип года:

За песню "Crawling" группа получила Грэмми в номинации "Лучшее исполнение в стиле хард-рок":

Следующий альбом назывался "Meteora" (2003) и не только получил этот же статус, но стал одной из самых успешных пластинок.

Один из хитов этого альбома - "Numb", также всем известны композиции "Somewhere I Belong", "Faint", "Breaking The Habit". На ряд из его песен, в том числе "Numb", были записаны ремиксы с участием рэпера Jay-Z. Сингл "Numb" стал самой узнаваемой песней Linkin Park:

Вскоре, в 2005 году, Честер развелся со своей первой женой Самантой, с которой познакомился, будуи официантом "Бургер Кинг" и от которой у него родился сын. 31 декабря 2005-го он женился на Табинде Бентли, которая затем родила ему второго сына. После этого чета усыновила еще двоих детей, а в 2011-м у пары родилось еще двое девочек. Поэтому у Беннингтона после смерти осталось 6 детей.

В 2007 году вышел третий студийный альбом Linkin Park - "Minutes to Midnight", где группа отошла от прежнего стиля гибрид и приблизилась к классическому року. Солист говорил, что, в отличие от предыдущих двух, этой пластинкой коллектив вполне доволен.

Песня из этого альбома "What I’ve Done" стала заглавным треком "Трансформеров":

А песня "Leave Out All The Rest" прозвучала в титрах культовой саги "Сумерки":

В 2009-м музыканты записали сингл к фильму "Трансформеры: Месть падших" "New Divide", который снова стал безумно популярным:

"New Divide" стала третьим синглом в мире, одновременно попавшим в первую десятку Billboard Hot 100 и Alternative Songs. Также "New Divide" стала лучшей в карьере коллектива песней, дебютировавшей в Billboard Hot 100, и лучшим дебютным синглом в альтернативных чартах более чем за год.

В четвертом альбоме Linkin Park под названием "A Thousand Suns", выпущенном в 2010-м, снова изменилось звучание группы, и он был воспринят неоднозначно. Название альбома связано с атомной бомбой и концом света. К концу года продажи диска в мире достигли 1 700 000 экземпляров, в дальнейшем он стал самым продаваемым рок-альбомом года в США.

Сингл "Waiting For The End" позволил рокерам в десятый раз возглавить чарт Alternative Songs, клип был номинирован на MTV Video Music Awards в категории "Лучшие спецэффекты":

В 2009 году Беннингтон начал сольный проект Dead By Sunrise и представил альбом Out of Ashes. Параллельно работал над новыми пластинками с Linkin Park.

В 2012-м вышел альбом Living Things, песни которого стали сандтреками к ряду фильмов и игре "Medal of Honor: Warfighter".

Новый альбом ремиксов Linkin Park вышел в 2013-м под названием "Recharged". Альбом включал и новую песню - "A Light That Never Comes", как отдельный сингл она была издана 11 октября 2013 года:

В 2014-м мир увидел новый диск "The Hunting Party", а в 2015 году группа совместно со Стивом Аоки записали песню "Darker than Blood" для его альбома Neon Future II.

В мае 2017 года состоялся релиз альбома "One More Light". Он содержит в себе 10 треков. Звучание альбома будет схожим со звучанием первого сингла "Heavy", нет скрима и тяжелых гитар. Основной песней в альбоме является "One More Light"

Второй сингл из последнего альбома Linkin Park называется "Battle Symphony".

И, наконец, последняя работа от группы по трагической случайности вышла в день смерти Честера Беннингтона - вчера, 20 июля 2017 года. Музыканты выложили в сеть официальный клип на песню Talking To Myself всего за несколько часов до его самоубийства. Клип уже набрал больше 7 млн просмотров на Youtube.

По материалам korrespondent.net.