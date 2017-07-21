Жителям Мурманска после жалобы Путину дали горячую воду на 20 минут

В российском городе Мурманск жители дома, которые попросили президента страны Владимира Путина помочь решить проблему с подачей горячей воды, получили ее на 20 минут. Об этом сообщает FlashNord.

Так, на этой неделе жители дома №6 на Кольском проспекте в Мурманске вывесили из окна плакат "Путин помоги! Уже год нет горячей воды!".

Через некоторое время власти и полиция потребовали снять плакат. Прокуратура начала проверку по факту неоказания коммунальных услуг, пишет korrespondent.net.

По словам жильца этого дома, в четверг, 20 июля, горячая вода в квартирах появилась.

"Около 20 минут шла, потом перестала. Видимо, это у местных властей сил хватило на двадцать минут. Надеемся, что Путин все-таки нам поможет", – сказал он.

Отметим, что 20 минут хватило, чтобы в местных СМИ появилась информация о решении проблемы с горячей водой.

Горячую воду в дом перестали подавать в октябре после того, как была самовольно демонтирована труба, ведущая от бойлера в соседнем доме.