Замужняя американка заработала состояние на продаже своих откровенных снимков

Жительница американского штата Невада зарабатывает более пяти тысяч долларов в месяц тем, что продает свои откровенные снимки и видеозаписи. Об этом пишет Daily Mail.

Мать двоих детей 30-летняя Саммерс Вонхессен (Summers VonHesse) загружает контент на сайт Patreon, где пользователи платят деньги за просмотр опубликованных изображений. Часто ее снимает собственный муж. По ее словам, семья не нуждается в дополнительном доходе, и супруг полностью ее обеспечивает. Американка принимает участие в съемках ради удовольствия, пишет lenta.ru.

Также Вонхессен ведет страницу в соцсети Instagram. За обновлениями в аккаунте женщины следят около 125 тысяч пользователей. Американка с гордостью демонстрирует свою полноту и растяжки на животе, от которых она хотела избавиться до приобретения популярности в сети.