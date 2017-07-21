В Киеве усилены меры безопасности

В Киеве полиция усилила меры безопасности – правопорядок обеспечивают 900 правоохранителей. Об этом говорится на странице столичной полиции в Facebook в пятницу, 21 июля.

"В связи с визитом в столицу иностранных делегаций и проведением футбольного матча и мероприятий с массовым участием граждан в центре города киевская полиция усилила меры безопасности. Поддерживать общественный порядок на территории города будут 900 правоохранителей Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и военнослужащих Национальной гвардии Украины", – сказано в сообщении.

Полиция обращается к гражданам соблюдать требования действующего законодательства, не создавать конфликтных ситуаций и провокаций, а также способствовать правоохранителям в выполнении их обязанностей по охране общественного порядка, сообщает korrespondent.net.