Заключенным голландских тюрем раздадут настенные календари, на страницах которых будет напечатана информация о нераскрытых в течение долгого времени преступлениях. Правоохранители надеются получить от осужденных наводки, которые смогут помочь раскрытию "висяков".
Ранее эксперимент с раздачей заключенным таких календарей прошел в пяти тюрьмах страны. за пять месяцев администрация пенитенциарных учреждений получила 160 наводок. Обычно такое число фиксировалось за год, сообщает Independent.
Теперь же календари раздадут всем 30 тысячам содержащихся в местных тюрьмах преступников. Каждая еженедельная страница календаря, которые отпечатают на голландском, английском, испанском, арабском и русском языках, будет содержать информацию о нераскрытом убийстве или каком-либо без вести пропавшем лице.
Ранее сообщалось, что в Голландии из-за недостатка заключенных закроют пять тюрем.
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авторы DW