Голландские заключенные будут раскрывать преступления при помощи календарей

Заключенным голландских тюрем раздадут настенные календари, на страницах которых будет напечатана информация о нераскрытых в течение долгого времени преступлениях. Правоохранители надеются получить от осужденных наводки, которые смогут помочь раскрытию "висяков".

Ранее эксперимент с раздачей заключенным таких календарей прошел в пяти тюрьмах страны. за пять месяцев администрация пенитенциарных учреждений получила 160 наводок. Обычно такое число фиксировалось за год, сообщает Independent.

Теперь же календари раздадут всем 30 тысячам содержащихся в местных тюрьмах преступников. Каждая еженедельная страница календаря, которые отпечатают на голландском, английском, испанском, арабском и русском языках, будет содержать информацию о нераскрытом убийстве или каком-либо без вести пропавшем лице.

По словам организаторов инициативы, часть заключенных откажется от календарей, так как не захотят, чтобы их считали "стукачами", однако примерно две трети обитателей тюрем восприняли эту идею позитивно, сообщает vesti.ru.

Ранее сообщалось, что в Голландии из-за недостатка заключенных закроют пять тюрем.