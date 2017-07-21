Американская пенсионерка угнала такси и начала развозить клиентов

65-летняя жительница американского города Филадельфия угнала такси и отправилась развозить клиентов. Пассажиры американки заявили, что понятия не имели о том, что машина, за рулем которой находилась женщина, угнана, сообщает Yahoo!.

По данным полиции, неназванная пенсионерка вызвала такси в ночь на 21 июля и попросила отвезти ее в казино Sugar House. По дороге она попросила водителя остановиться на заправке. Дождавшись, когда таксист отойдет в магазин, пенсионерка запрыгнула на его сидения и дала по газам.

Обескураженный автомобилист вызвал полицию. Стражам порядка удалось задержать женщину через полчаса после инцидента. На заднем сидении угнанного такси сидели 23-летняя мать с младенцем, пишет vesti.ru.

Пассажиры пенсионерки пришли в ужас, когда им сказали, что та только что угнала такси. Лихую американку задержали. Какое наказание будет ей предъявлено, пока неизвестно.