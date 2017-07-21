Свадебное платье из туалетной бумаги оценили в 10 тысяч долларов

Актриса из Лас-Вегаса Кари Керлетто стала победительницей 13-го ежегодного конкурса по производству свадебных платьев из туалетной бумаги. Все самодельные наряды, участвующие в соревновании, отправляются в специальный фонд для неимущих невест. Керлетто выиграла 10 тысяч долларов, сообщает Yahoo!.

Условия проводящегося в Нью-Йорке конкурса просты – платье должно быть полностью сделано из туалетной бумаги. Помимо этого хрупкого материала разрешается использовать лишь клей, скотч и блестки.

Керлетто собственноручно вырезала 1,5 тысячи бабочек для своего платья. Женщине приходилось работать по ночам, после того, как она укладывала детей спать.

Победительница призналась, что не раз хотела все бросить, пишет vesti.ru.

"Несколько раз я думала, что замахнулась на слишком серьезный труд. Я сидела ночью на кухне и плакала, как вдруг в окно влетела бабочка и села мне на руку. Я поняла, что это знак", — рассказала Керлетто.

Помимо платья Керлетто, в конкурсе, который проводится уже 13 лет, участвовали более тысячи нарядов из туалетной бумаги.

В конце июля все платья отправятся в фонд для невест, которые не могут позволить себе купить настоящее свадебное одеяние.