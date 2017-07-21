Гражданин Молдовы пытался ввезти в Украину 200 бутылок контрафактого алкоголя

Таможенная полиция остановила автомобиль, груженый контрафактным алкоголем. Водителем машины оказался 29-летний гражданин Молдовы.

Сообщается, что в районе села Котюжень пограничная полиция остановила автомобиль Opel Zafira. В багажнике машины было обнаружено 10 мешков с двухстами бутылками винами по полтора литра каждая.

Водитель автомобиля не смог предоставить документы о происхождении алкоголя. В результате 300 литров спиртного было конфисковано.

По данным полиции, мужчина вез товар на продажу в Украину.

Задержанный был доставлен в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств дела.