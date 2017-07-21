5-летнюю девочку оштрафовали на 170 евро за продажу домашнего лимонада без лицензии

Британская полиция оштрафовала на 170 евро 5-летнюю девочку, которая продавала лимонад возле музыкального фестиваля.

Отец девочки профессор Андре Спайсер рассказал, что его дочери очень понравилась школьная ярмарка и она хотела бы попробовать сделать что-то подобное самостоятельно.

Они вместе сделали лимонад, стенд, и отправились во двор своего дома, мимо которого проходил поток посетителей фестиваля Lovebox.

"Люди начали покупать лимонад - они были очень счастливы и чувствовали, что вносят свой вклад в сообщество", - говорит Спайсер.

Торговля шла хорошо, но через 30 минут к девочке подошли полицейские и начали выписывать штраф за торговлю за територией дома без соответствующей лицензии, пишет nv.ua.

Девочка была очень напугана, она плакала и повторяла: "что я сделалала не так".

Отец обратился в районный совет с просьбой о пересмотре штрафа. Он заявил, что таким образом хотел поощрить предпринимательские способности дочери. В совете сделали поправку на эту деталь, извинились и отменили штраф.