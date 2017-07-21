Всего у четверти жителей села Биличений Векь есть доступ к питьевой воде

Засуха практически оставила без воды жителей села Биличений Векь Сынжерейского района. За последние несколько лет в селе высохло 220 колодцев и родников. А в некоторых - уровень воды не превышает 70 сантиметров. Доступ к питьевой воде есть лишь у четверти сельчан.

Местные власти, между тем, обещают решить проблему только через три года. Когда село подключат к водопроводу Сорока-Бельцы.

Из-за дефицита воды многим сельчанам пришлось отказаться от разведения домашнего скота. А местные аграрии жалуются на маленький урожай.

Пришлось сельчанам забыть и об использовании стиральных машин.

Местные власти обещают, что до конца лета обеспечат водой школу и детский сад.

"Ремонтируем своими силами имеющуюся в селе артезианскую скважину. Для такого небольшого населённого пункта, как наш, 200 тысяч леев - деньги не малые. На кону комфорт 500 детей", - скзаала мэр села Биличений Векь Алла Гузун.

В четверг синоптики ввели по всей стране жёлтый код метеоопасности в связи с гидрологической засухой. Он продлится до второго августа. Метеорологи предупреждают, что уровень воды в реках страны может снизиться, а некоторые озера и вовсе рискуют пересохнуть.





