Итоги визита премьера Румынии в Молдову

Румыния будет и дальше поддерживать Молдову независимо от смены власти в Бухаресте. Об этом заявил премьер-министр соседней страны Михай Тудосе, прибывший с визитом в Кишинёв. Глава румынского правительства также высоко оценил достигнутые молдавским кабмином результаты в реализации реформ.

Михай Тудосе и Павел Филип провели встречу в расширенном формате с участием румынской делегации и молдавских официальных лиц.

"Несмотря на смену политического цвета правительства в Бухаресте, это не повлияло на отношение к Молдове. Думаю, такие межпартийные отношения должны перенять и некоторые политформирования в Кишиневе", - заявил Павел Филип.

"Румыния всё понимает, поэтому и впредь будет рядом с молдавским правительством. Все, что делает кабмин Молдовы, и вся помощь правительства Румынии направлена на благо граждан", - считает Михай Тудосе.

Премьеры обсудили также евроинтеграцию нашей страны, румынские инвестиции в Молдову и совместные проекты, в том числе строительство газопровода Яссы-Унгены-Кишинев.

"Это стратегический проект. Техническая документация будет готова через несколько недель. Надеемся, газопровод будет запущен к концу 2018 года", - отметил молдавский премьер.

После официальных заявлений главы кабинетов министров отправились на Площадь великого национального собрания. Там прошла передача 96 школьных микроавтобусов, подаренных румынским правительством. Их предоставят в распоряжение сельским учебным заведениям.

"Это очень важная для нас помощь. Дети смогут ездить в школу и получать качественное образование. Благодарю лично вас и весь румынский народ за этот подарок", - заявил глава молдавского кабмина.

"Все наши действия, начиная с ремонта детских садов, школ, транспорта, делающего образование доступней и вплоть до студенческих стипендий румынского правительства, призваны укрепить отношения между двумя странами", - отметил премьер-министр Румынии.

Премьеры договорились о совместном заседании правительств. Оно пройдёт осенью в Кишинёве. А на следующей неделе главы министерств внутренних дел обсудят проблемы предоставления румынского гражданства.







