Медики смогли вернуть к жизни ребенка через два часа после остановки сердца

Исследователи в США впервые смогли реанимировать ребенка с повреждениями головного мозга, которые ранее считались необратимыми.

Двухлетней девочке сначала восстановили работу сердца, а затем реанимировали мозг при помощи гипербарической кислородной терапии, пишет Science Alert.

Гипербарическая кислородная терапия - это метод введения кислорода пациенту при атмосферном давлении выше, чем атмосферное давление. Лечение проходит в специальных барокамерах.

Применить такую терапию к девочке было решено через полтора месяца после того, после того, как ее обнаружили утонувшей в бассейне. После реанимации ребенок не реагировал на голоса, не мог передвигаться, а только бесконтрольно качал головой. После интенсивной терапии в больнице в течение 48 дней, маленькую девочку выписали, и тогда было решено попытаться восстановить ее мозг при помощи гипербарической терапии.

Мать ребенка заметила первые улучшения уже после десяти сеансов по 45 минут. Через 39 сеансов к девочке вернулись речь и способность ходить.

"Сенсационная регенерация ткани в этом случае произошла потому, что мы были в состоянии вмешаться развитие ребенка до долгосрочной дегенерации ткани", - говорит специалист по гипербарической терапии, Пол Харч из Нового Орлеана.

Спустя 162 дня после фактической смерти, девочка по имени Инед Карлсон почти полностью восстановилась. Речевые центры мозга работают лучше, чем до инцидента. Тем не менее, данные томографии показывают, что некоторые повреждения мозга еще остались.

Врачи отмечают, что это первый зафиксированный случай восстановления работы мозга после подобных повреждений. Возможно, дальнейшие исследования подтвердят эффективность применения такой терапии, пишет nv.ua.