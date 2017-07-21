Кофейная фирма Bestherbs Coffee LLC из Техаса по ошибке добавила в зерна своего продукта New of Kopi Jantan Tradisional Natural Herbs Coffee вещество, оказывающее эффект виагры. Кроме того, в напитке этой марки нашли молоко, которого там быть не должно. Партию продукта отозвали из магазинов, сообщает Yahoo!.
Кофейные зерна "New of Kopi Jantan…" распространялись в магазинах США и через Интернет с 2014-го по 2016-й год. Недавно представители службы по контролю за продуктами и лекарствами заявили, что обнаружили в составе продукта вещество, аналогичное тому, которое содержится в виагре, пишет vesti.ru.
Выяснилось также, что некоторые мужчины покупали этот кофе специально для решения своих сексуальных проблем. Несмотря на то, что никаких жалоб на продукт производителям не поступало, эксперты отметили, что употребление "New of Kopi Jantan…" может понизить кровяное давление до опасного уровня.
Представители фирмы Bestherbs Coffee LLC пока никак не прокомментировали этот инцидент. Будет ли компания оштрафована, неизвестно.
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авторы DW