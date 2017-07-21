В Лондоне пятилетнюю девочку оштрафовали за торговлю лимонадом на улице

В Лондоне полицейские оштрафовали пятилетнюю девочку за то, что она продавала лимонад гостям музыкального фестиваля Lovebox. Деревянный стол с лимонадом стоял возле дома ребёнка, около которого проходили гости мероприятия.

Четверо сотрудников полиции подошли к стенду и пояснили девочке, что она не может торговать без лицензии. Её отец Андре Спайсер (Andre Spicer) сказал, что она тут же расплакалась и спрашивала, не сделала ли «что-то плохое».

"Это не выглядело так, будто она пытается заработать много денег​. Это всего лишь пятилетний ребёнок, который продавал лимонад", - заявил отец девочки.

В районном совете Тауэр-Хамлетс принесли извинения девочке и её родителям, а также пообещали отменить штраф. В пресс-службе органа отметили, что впредь полицейские будут «проявлять здравый смысл», передает tjournal.ru.