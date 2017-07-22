Авария в Новоаненском районе: погиб полицейский

Один человек погиб, двое получили ранения в автокатастрофе в селе Кетросу, Новоаненского района. На трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки.

Автомобиль, за рулем которого находился полицейский, пошел на обгон и врезался в машину на встречной полосе. От удара первый автомобиль отбросило в дерево, он загорелся.

Полицейский погиб по дороге в больницу, двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Автокатастрофа случилась ночью, полицейский при исполнении не был.