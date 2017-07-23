Врачей лондонской больницы, специализирующейся на редких генетических заболеваниях, где находится неизлечимо больной 11-месячный мальчик Чарли Гард, атакуют угрозами в связи с отказом от дальнейших попыток поддерживать жизнь ребенка.
"Тысячи оскорбительных сообщений были отправлены врачам и медсестрам, которые должны заботиться о больных детях", - говорится в заявлении руководителя больницы Great Ormond Street Мэри Маклеод.
"Многие из этих сообщений содержат угрозы, в том числе угрозы жизни", - добавила она.
По ее словам, медицинский персонал получает как онлайн-сообщения, так и сталкивается с агрессией на улице. Поэтому руководству больницы пришлось обратиться в полицию. Как отметила Маклеод, врачи понимают интерес общественности к "душераздирающему" делу Чарли Гарда и высокий накал страстей, а также проявление симпатий к родителям ребенка, которые настаивают на продолжении лечения.
"Но какими бы сильными не были эмоции, это не может служить оправданием нарушению спокойствия пациентов и их семей", - предупредила врач. Семья Чарли Гарда ранее также осуждала "отвратительные" угрозы в адрес врачей.
Как сообщает ВВС, Чарли Гард родился 4 августа 2016 года с очень редким генетическим заболеванием - синдромом истощения митохондриальной ДНК. Оно вызывает прогрессирующее атрофирование мускульной ткани и повреждение мозга.
Органы ребенка не обеспечиваются достаточной энергией для нормального функционирования. По словам врачей, на данный момент младенец не слышит, не видит, не может двигаться, плакать или глотать, а повреждения мозга уже необратимы.
Заболевание это настолько редкое, что, по мнению медиков, во всем мире им поражены всего 16 человек.
Врачи больницы Great Ormond Street считают, что медицина в этом случае бессильна. Они советовали родителям ребенка отключить его от аппарата по поддержанию жизнедеятельности.
Однако Конни Йейтс и Крис Гард начали сбор средств, чтобы отвезти сына в США, где разрабатываются способы экспериментального лечения. Им удалось собрать более 1,3 млн фунтов (около 1,7 млн долларов).
Родители также обратились в суд с просьбой обязать больницу не отключать их сына от системы искусственного жизнеобеспечения, чтобы "не лишать его последнего шанса".
Конни Йейтс и Крис Гард, потерпев поражение в британских судах, обратились с иском в Европейский суд по правам человека. Однако и он в конце июня поддержал решение медиков об отключении ребенка от систем жизнеобеспечения.
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авторы DW