По техническим причинам из Кишинева не вылетел самолет в Афины

Рейс из Кишинев в Афины отменили этим утром. Самолет, который должен был приземлиться в греческой столице в девять утра, не вылетел из столичного аэропорта по техническим причинам.

Соответственно, пришлось аннулировать и рейс из Афин, который должен был доставить пассажиров в Кишинев к часу дня.

Пассажирам предложили размещение в гостинице или возможность отправится в Афины самолетами других авиакомпаний.