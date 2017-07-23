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Задержан водитель, угрожавший из окна автомобиля пистолетом
// фото: Sputnik Кыргызстан
14:28, 23 Jul 2017
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Полиция задержала молодого человека за угрозы. У 23-летнего водителя в машине нашли пистолет, который тот незаконно хранил.

Поводом для задержания стал звонок одного из водителей. По словам пострадавшего, парень угрожал ему из окна автомобиля, когда их машины встретились на дороге, которая проходит через Сынжерей.

Напуганный мужчина вызвал полицию и сообщил им приметы агрессора. Оперативники отреагировали незамедлительно и задержали парня у въезда в Бельцы.

Правоохранителям предстоит выяснить все детали произошедшего.




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