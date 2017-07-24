Пожар вспыхнул этим утром на Республиканском стадионе, куда после апрельских снегопадов свозили поваленные деревья и ветки.
Первое сообщение о возгорании пришло в 4.20. Cначала пожару присвоили вторую степень сложности. Пламя удалось локализовать к 7 часам. На данный момент с огнём борются 16 пожарных расчётов, около 80 сотрудников СЧС. По предварительным данным, сгорело 40% сложенных веток. Опасности, что пламя перекинется на соседние строения, нет.
"К сожалению нам не удалось найти дробилку. Пока рано говорить о причинах, которые привели к пожару. Объем веток был очень большим и мы не были готовы к такой природной катастрофе. Производителям пеллетов больше негде складировать опилки. Мы изучим позиции всех сторон, чтобы затем прийти к объективному решению", - заявил вице-мэр столицы Нистор Грозаву.
"Мэрия не может решить такие сложные проблемы, редко сталкивались с подобным тому, что произошло у нас весной и летом. Боюсь, что это будет не последний случай. Любое невнимательное движение может привести к пожару. Надо мобилизоваться иначе случаи продолжатся. Опасность для здоровья и окружающей среды очень большая. Дым содержит частицы, но ветра нет и они оседают на асфальт. В воздух попадают CO, углекислый газ и другие химические вещества", - сообщил председатель экологического движения Владимир Гараба. По его словам, облака пепла направятся на юго-восток. Горожан призывают закрыть окна.
Это третий подобный пожар с начала июля. Ранее в течение одной недели загорелись свалки сухих веток у кладбища св. Лазаря и на Буюканах.
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авторы DW