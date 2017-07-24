Пассажир летевшего в Лондон рейса пытался открыть дверь в полете

Пассажиры рейса авиакомпании Wizz Air остановили и обезвредили мужчину, который попытался открыть аварийный выход на борту самолета, направлявшегося в Лондон.

Полиция прибыла на место происшествия в лондонский аэропорт Лутон в субботу вечером, чтобы разобраться в инциденте с "деструктивно настроенным пассажиром", произошедшем на борту лайнера A320, выполнявшим рейс из Польши.

Очевидец рассказал ВВС, что мужчине не удалось открыть дверь, потому что другие пассажиры повалили его на пол. Мужчину арестовали по подозрению в создании опасной ситуации, угрожавшей воздушному судну и пассажирам.

Инцидент произошел на борту самолета компании Wizz Air, прилетевшего рейсом W61005 из международного аэропорта Катовице на юге Польши.