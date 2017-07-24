Тем временем после третьего по счету пожара на положение в столице анализировали сегодня на планерке в мэрии. Принято решение изыскать дополнительные бюджетные средства на приобретение агрегатов для измельчения веток.

"К сожалению, измельчитель веток, который находился на стадионе, сгорел. Мы поможем владельцам агрегата восстановить его как можно быстрее. Именно рядом с ним произошло возгорание", - рассказал глава МП "Зеленое хозяйство" Елиферий Харуцэ.

"На стадионе сказали, что последняя проверка была после часа ночи. Прошли вокруг, но и это не помогло", - сообщил вице-мэр Нистор Грозаву.

Сейчас в столице работают два измельчителя. Правда, мощность одного из них очень мала. Еще один агрегат должен со дня на день прибыть из Франции. Его приобрел за свой счет и передал Кишиневу один из уроженцев Молдовы.

В столице остается три тысячи кубометров складированных веток. На Республиканский стадион после апрельского снегопада свезли 15 тысяч кубометров веток и бревен.