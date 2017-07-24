Полицейские застрелили медведя, зашедшего на территорию районной больницы в селе Мильково на Камчатке, сообщает региональное управление МВД.
"В полицию позвонили граждане и сообщили, что на территории районной больницы ходит медведь. На место выехал дежурный наряд полиции. Стражи правопорядка предприняли попытки выгнать животное обратно в лес, однако медведь не уходил, вел себя агрессивно. В соответствии с законодательством животное было обезврежено", — говорится в сообщении.
По данным полиции, пострадавших нет, пишет РИА Новости.
Комментарии
- В Таиланде задержали двух голых россиян на пляже
- Мороженое со вкусом вина и чурчхелы появилось в Тбилиси
- Грузовик смерти: девять мигрантов задохнулись в прицепе в Техасе
- Британский путешественник собирается доплыть до Северного полюса на яхте
- Британские подводники нашли четыре тонны золота на немецком корабле времен Второй мировой
- На Шри-Ланке спасли двух слонов, которых унесло в открытое море. ВИДЕО
- Пассажир летевшего в Лондон рейса пытался открыть дверь в полете
- Британские врачи получают угрозы из-за неизлечимо больного младенца
- Студент под Волгоградом избил девушку и убил ее ребенка
- В Лос-Анджелесе вертолет совершил жесткую посадку на улице. ВИДЕО
- Новый вирус заразил сотни приложений в Google Play
- МВФ прогнозирует скачок роста мировой экономики
- В Таиланде задержали двух голых россиян на пляже
- Вакцину от диабета начнут испытывать на людях в Финляндии
- Пожар на Республиканском стадионе потушили. ВИДЕО спасателей
- Июльские сугробы: град накрыл улицы Петербурга
- Задержан водитель, угрожавший из окна автомобиля пистолетом
- По техническим причинам из Кишинева не вылетел самолет в Афины
- На Республиканском стадионе пожар: горят ветки и бревна. ВИДЕО
- Жаркая суббота: тысячи граждан обратились накануне в мобильные пункты оказания помощи
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможны проблемы с пищеварением. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW