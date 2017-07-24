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На Шри-Ланке спасли двух слонов, которых унесло в открытое море. ВИДЕО
// фото: 2traveliving
11:20, 24 Jul 2017
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ВМС Шри-Ланки провели двенадцатичасовую операцию по спасению двух молодых слонов, которых унесло в открытое море, передает Daily Mail со ссылкой на военных.

Животных заметили в километре от берега. Предположительно, слоны переходили лагуну Коккилай, когда их унесло в открытое море.

В ходе операции водолазы обвязали животных веревками, после чего слонов вытянули на берег и отпустили. Их здоровью ничего не угрожало, пишет РИА Новости.




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