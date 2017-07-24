Британские подводники нашли четыре тонны золота на немецком корабле времен Второй мировой

Британские подводники обнаружили на затонувшем немецком грузовом корабле времен Второй мировой войны ящик с золотом, которое могло принадлежать нацистам, сообщает издание Daily Mail.

Компания Advanced Marine Services нашла четыре тонны золота, которое, предположительно, было взято из южноамериканских банков, на судне SS Minden.

Как пишет газета, корабль направлялся в Германию из Бразилии и затонул примерно в 190 километрах от берегов Исландии в сентябре 1939 года. Адольф Гитлер приказал капитану затопить судно, когда его заметил флот Великобритании.

Advanced Marine Services обратилась к исландскому правительству, чтобы получить разрешение сделать отверстие в корабле и достать ящик. Как отмечает издание The Sun, компания хочет вывезти золото в Британию.

РИА Новости. Стоимость находки может составить до ста миллионов фунтов, пишет

Ранее береговая охрана Исландии обвиняла членов группы в том, что они ищут обломки корабля без соответствующего разрешения местных властей.







