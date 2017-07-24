Британский путешественник собирается доплыть до Северного полюса на яхте

Известный британский путешественник Пен Хэдоу намерен проделать путь до Северного полюса на яхте, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата и таяния льдов в Арктике, пишет издание Sunday Times.

Полярник прославился, в одиночку покорив Северный полюс в 2003 году. Его экспедиция продолжалась 850 часов (около двух месяцев), из них 30-50 часов путешественник провел в воде, вплавь переправляясь через трещины в арктических льдах, отмечает газета.

"Если мы действительно достигнем Северного полюса по воде, думаю, это событие останется знаковым до конца столетия и станет сигналом к действию", — заявил Хэдоу.