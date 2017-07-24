Свадьба закончилась конфликтом: бойцы "Fulger" задержали разгоряченного жениха и гостей. ВИДЕО

Бойцам батальона "Fulger" пришлось вмешаться в конфликт, произошедший на свадьбе в одном из банкетных залов на Буюканах. Инцидент произошел 21 июля.

В полицию обратились администраторы ресторана, рассказав о скандале с клиентами. На место выехали полицейские и мобильная группа спецназа.

Были задержаны трое агрессивных мужчин, отказавшиеся подчиняться требованиям правоохранителей. Среди них оказался 30-летний жених и двое гостей в возрасте 29 и 31 года. Все они - жители столицы. Мужчин доставили в инспекторат полиции, но и там дебоширы не успокоились.

Агрессорам грозит штраф от 300 до 1500 леев или от 20 до 60 часов неоплачиваемого труда в пользу общества.