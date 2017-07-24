Грузовик смерти: девять мигрантов задохнулись в прицепе в Техасе

Тела 9 мигрантов в том числе двоих детей, были обнаружены в воскресенье в прицепе грузовика, на юге американского штата Техас, в городе Сан-Антнонио. Люди погибли от обезвоживания и духоты.

По данным местных властей, всего в прицепе были 38 мигрантов. 20 из них доставлены в больницу, состояние

некоторых оценивается как критическое.

Полиция приехала на место происшествия после звонка из магазина, рядом с которым был припаркован грузовик. Водитель арестован, сообщает euronews.com.