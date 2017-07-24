Мороженое со вкусом вина и чурчхелы появилось в Тбилиси

В грузинской столице Тбилиси появилось мороженое со вкусом полусладкого красного вина Хванчкара с добавлением десерта из виноградного сока и орехов (чурчхелы).

Мороженое готовит одна местная компания, используя таиландскую технологию.

Ингредиенты мороженого размельчаются на специальной установке, которая охлаждается до -30 градусов.

Один из основателей компании Ника Чугошвили рассказал, что он с партнерами заинтересовался таиландской технологией изготовления роллов из мороженого, после чего было решено создать продукт с оригинальным и абсолютно грузинским ароматом и вкусом - с вином Хванчкара и чурчхелой, сообщает nv.ua.

"К молочной смеси добавляется вино, затем это охлаждается в специальной установке, после чего роллы из мороженого подаются с нарезанной чурчхелой", - сказал он.