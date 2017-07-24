Разница в секундах: Майкл Фелпс сразился с белой акулой

Майкл Фелпс сразился с белой акулой. 23-кратный олимпийский чемпион проплыл с ней наперегонки и проиграл. Соревнование прошло на открытой воде в Кейптауне.

В специальном гидрокостюме, который имитирует кожу рыбы, он преодолел стометровку за 38 секунд. Его соперница за 36. Морской хищник плыл за добычей, которая находилась на финише дистанции. В заплыве они участвовали по отдельности, ради безопасности Фелпса. Потом видеозаписи совместили и показали в эфире телеканала Discovery.



Из-за поражения Майкл не огорчился. Иллюзий он и не питал: акула развивает скорость до 40 километров в час, он — примерно 10. Единственное, на что пожаловался именитый спортсмен, слишком холодная вода, передает Вести.ру.