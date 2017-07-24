Полицейские расследуют кражу в подъезде столичной многоэтажки

Полиция столичного сектора Чеканы разыскивает двух женщин, укравших из подъезда многоэтажки детскую коляску. Кража произошла в доме, расположенном по улице Мирча чел Бэтрын.

Причастность женщин к преступлению определили по записям камер виденаблюдения. Материальный ущерб составил четыре тысячи леев, рассказали владельцы коляски.

Как выяснилось в ходе следствия, в подъезд подозреваемые зашли, когда в дом заходила одна из местных жительниц. Проводится расследование.

За кражу злоумышленницам грозит штраф от 13 до 27 тысяч леев, от 180 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до четырех лет заключения.