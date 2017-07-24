Офера по-крупному: украинец продаёт фальшивые премии Оксфорда за миллионы евро

Жертвами мошенника становятся как обычные граждане, так и высокопоставленные чиновники со всего мира.

Украинская компания "Европейская бизнес-ассамблея" вот уже несколько лет зарабатывает на продаже липовых наград и званий Оксфордского университета. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, житель Незалежной Антон Саввов создал компанию под названием "Европейская бизнес-ассамблея", которая занимается продажей поддельных наград и дипломов, работая от имени Оксфорда.

Как рассказали бывшие сотрудники компании, мошенники рассылают жителям развивающихся стран, в том числе и России, электронные письма с уведомлением о том, что они были номинированы на престижную премию. А тем, кто заинтересовался, предлагают покрыть многотысячные административные расходы, чтобы получить заветную премию, пишет life.ru.

Вручение липовых наград проходит с большим размахом. Мошенники специально для этого арендуют большие залы, в том числе и в мэрии Оксфорда, чтобы у "номинантов" не осталось никаких сомнений по поводу подлинности их премии.

Жертвами мошенников стали даже мэры нескольких португальских городов, которые приобрели фальшивые награды на деньги налогоплательщиков.

В Оксфордском университете уже заверили, что компания "Европейская бизнес-ассамблея" не имеет к ним никакого отношения и работает от их имени незаконно, нанося серьёзный ущерб репутации университета.