В индийском городе Мумбаи местная телеведущая Канчат Нат погибла после того, как на нее упала пальма.
58-летняя женщина возвращалась с тренировки по йоге, когда на нее неожиданно свалилось дерево. Вследствие полученных травм внутренних органов она скончалась.
Свидетелями инцидента стали несколько прохожих, которые попытались оказать помощь женщине. Сообщается, что Кончат Нат получила травмы внутренних органов, а также множественные переломы и повреждение головы.
Телеведущая умерла в больнице, несмотря на старания врачей, передает korrespondent.net.
Супруг погибшей заявил, что Нат неоднократно жаловалась властям на состояние пальм.
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авторы DW