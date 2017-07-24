Российские силовики задержали в Дагестане двух жителей Махачкалы, подозреваемых в похищении республиканского министра по вопросам ЖКХ, чиновник освобожден. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей города Махачкалы. Они подозреваются в похищении человека организованной группой (ч. 3 ст. 126 УК РФ), вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ)", – говорится в сообщении Следкома.
По версии следствия, 20 июля в Махачкале мужчины, угрожая огнестрельным оружием, похитили министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики, чтобы получить за его освобождение крупный выкуп. В ведомстве не назвали имя министра, но по данным сайта министерства строительства Дагестана, его главой является Ибрагим Казибеков.
"На следующий день во время передачи части требуемой суммы в размере 30 млн рублей мужчины были задержаны сотрудниками ГУ МВД по СКФО, управления ФСБ по Дагестану и Росгвардии по Кабардино-Балкарии, министр освобожден", – говорится в пресс-релизе.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает korrespondent.net.
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авторы DW