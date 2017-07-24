"Масштабное наступление": на более чем 40 украинских спиртзаводах проходят обыски

Сотрудники налоговой милиции Украины совместно с Генпрокуратурой проводят обыски на более чем четырех десятках украинских заводов по производству спирта. Об этом сообщил замглавы Государственной фискальной службы Сергей Билан.

"Начали масштабное наступление на теневой рынок спирта. Именно сейчас на 41 спиртзаводе продолжаются обыски. Спецоперация, которую налоговая милиция проводит под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры, направлена на пресечение противоправной деятельности в сфере незаконного производства и реализации подакцизной продукции", – написал Билан на своей странице в Facebook.

По его словам, нелегальный спирт производится из неучтенного сырья, продаваемого за наличные деньги.

"Существование такого теневого рынка в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения из-за некачественной продукции, которую из него изготавливают", – добавил замглавы ГФС.

Всего в спецоперации задействовано 430 сотрудников налоговой милиции, передает korrespondent.net.