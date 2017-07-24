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"Большая стирка": в Абу-Даби эвакуируют грязные автомобили
// фото: The National
14:48, 24 Jul 2017
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С улиц Абу-Даби были эвакуированы более ста грязных автомобилей, и десятки владельцев были оштрафованы на 3 тыс. дирхамов ($816). Так муниципалитет Абу-Даби борется с "неприглядным" видом транспорта.

Инспекция была проведена в промышленных зонах Mussaffah и Mafraq, откуда было изъято 141 транспортное средство, и был выписан 31 штраф, а 289 автолюбителей получили предупреждения.

Аналогичным образом автомобилисты по всему городу получили большие штрафы за то, что их транспортные средства не были вымыты. Чиновник из муниципалитета сказал, что грязные автомобили, во-первых, наносят ущерб общему виду, а, во-вторых, могут представлять опасность для других людей, если ветер поднимает пыль с автомобилей.

Требование к содержанию автомобилей в чистоте относится в том числе и к людям, которые уехали в отпуск, оставив свою машину на улице. Им следует позаботиться о том, чтобы кто-то следил за ее внешним состоянием.

Владельцам предложено оплатить штраф с 50-процентной скидкой. В случае повторного правонарушения штраф будет увеличен вдвое, сообщает УНИАН.

Согласно заявлению муниципалитета, автомобилистов уведомляют за три дня до эвакуации машины. Если транспортное средство не будет убрано через три дня, муниципалитет конфискует его.

Закон распространяется на все транспортные средства, включая прицепы и даже лодки.







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