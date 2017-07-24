"Грустный Кейдж" в народном костюме веселит Рунет. ФОТО

Американский актер Николас Кейдж на прошедших выходных побывал в Казахстане. Он посадил дерево и выступил на детском кинофестивале в Астане.

В ходе визита Кейдж сфотографировался в казахском национальном костюме - темно-зеленом чапане и этот снимок стал основой под фотожабы.

Пользователи интернета помещают актера в различные ситуации и сцены из фильмов. В соцсети ВК даже стартовал флешоб для любителей фотошопа.