О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Американский рок-музыкант сделал находку на несколько миллионов долларов
// фото: birdinflight.com
15:42, 24 Jul 2017
просмотров 104 | комментариев 0

Американский рок-музыкант Элис Купер нашел в кладовке полотно «Маленький электрический стул» художника Энди Уорхола. Оно может стоить несколько миллионов долларов, пишет The Guardian в понедельник, 24 июля.

Произведение выполнено в красно-черных тонах. На нем изображен электрический стул, на котором в 1953 году были казнены Юлиус и Этель Розенберги, американские коммунисты, обвиненные в передаче СССР разработанных в США чертежей ядерной бомбы. Работа вошла в серию Уорхола «Смерть и катастрофа».

По словам менеджера певца Шепа Гордона, Купер и Уорхол подружились в 1972 году в Нью-Йорке. Девушка рок-музыканта Синди Ланг предложила ему купить у художника работу за две с половиной тысячи долларов, передает Лента.ру.

Отмечается, что о приобретенном «Маленьком электрическом стуле» Купер больше не вспоминал. «В то время Элис выпускал по два альбома в год, а все остальное время выступал на гастролях. Это было время рок-н-ролла, никто из нас ни о чем не задумывался. Закончилось это тем, что Элиса упекли в психбольницу из-за алкоголизма, после чего он переехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес», — рассказал Гордон.

«Тогда никто не думал, что работа чего-то стоит. Энди Уорхол еще не был тем самым "Энди Уорхолом". И все происходило в круговороте наркотиков и алкоголя», — объяснил менеджер Купера.

Про «Маленький электрический стул» вспомнили, когда такое же произведение из серии «Смерть и катастрофа», исполненное в зелено-черных цветах, продали за 11,6 миллиона долларов на аукционе Christie’s в ноябре 2015 года.

«Мать Элиса рассказала, что работу положили в кладовку. Мы нашли ее там свернутой в трубку», — сказал Гордон. Он заметил, что когда певцу открыли эстимейт «Маленького электрического стула», «у него челюсть отвисла». Купер отказался продавать произведение, заявив, что повесит его у себя дома.

Энди Уорхол — американский художник, дизайнер, писатель и коллекционер. Он стал одной из самых известных фигур в истории поп-арт-движения и современного искусства. Уорхол умер в 1987 году в возрасте 58 лет.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны бытовые хлопоты.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможны проблемы с пищеварением. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Курс на снижение: чему люксовые авиакомпании учатся у лоукостеров
Ирина Филатова, Андреас Шпет,
авторы DW
Loading...