Пока Брэду Питту приписывают романы с Сиенной Миллер и Эль Макферсон, Анджелина появляется на публике в компании сексуального незнакомца. И хотя имя нового предполагаемого избранника актрисы неизвестно, похоже, у них действительно все серьезно. По крайней мере, так сообщают источники, близкие к Джоли.
На днях стало известно, что Анджелина задумывается о седьмом ребенке, отцом которого станет именно этот таинственный незнакомец. Однако актриса не собирается усыновлять ребенка — она хочет обратиться к услугам суррогатной матери.
Инсайдеры также сообщают, что после того, как брак Анджелины разрушился, она думала, что больше не захочет детей, но, кажется, нашла человека, который достоин роли отца ее ребенка, пишет elle.ru.
«Энджи очень серьезно относится к этому парню, к тому же ради нее он развелся с женой», — добавляют источники.
Все, что известно о новом возлюбленном актрисы: ему около 50 лет, он ближневосточного происхождения и окончил Оксфорд. Когда они с Анджелиной познакомились, оба были женаты, и, в отличие от актрисы, твердо решившей уйти от Питта, жена ее нового избранника не давала ему развод.
Напомним, Джоли и Питт познакомились в 2004 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В 2014-м пара сыграла свадьбу, а в конце прошлого года Анджелина подала на развод, обвинив супруга в жестком обращении с детьми. После расследования обвинения с Питта были сняты. Недавно актер признался, что главной причиной их разрыва оказалось увлечение Брэда Питта спиртным.
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авторы DW