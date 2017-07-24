Британцы стали использовать меньше пластиковых пакетов

В Англии после введения платы на 83% сократилось потребление пластиковых пакетов.

Средний покупатель в Англии приносит домой из крупных супермаркетов около 25 пакетов в год. В октябре 2015 года этот показатель составлял 140 пакетов в год, сообщает агентство Bloomberg.

В октябре 2015 года власти обязали продавцов брать плату за пакеты в размере пяти пенсов, то есть примерно 6 центов. Собранные таким образом деньги идут на благотворительные нужды.

Чиновники отмечают, что за последние 12 месяцев англичане взяли в супермаркетах на 6 миллиардов пакетов меньше, чем за полный 2014 год. На благотворительность за счет нововведения при этом пожертвовали 66 миллионов фунтов стерлингов, пишет nv.ua.

"Мы будем изучать новые методы уменьшения количества пластика - в частности пластиковых бутылок - в водах наших морей, улучшим стимулы для сокращения отходов и мусора, а также пересмотрим штрафы для борьбы с загрязнителями", - заявил секретарь правительства по окружающей среде Майкл Гоув.

Отмечается, что, согласно данным организации Defra, каждый год в мировой океан попадает около 8 тонн пластиковых пакетов.