Российскую школьницу с алкоголем и наркотиками сняли с поезда по пути в лагерь

Отдых в самарском детском лагере для мурманской школьницы завершился, так и не начавшись: 14-летнюю "хорошистку" сняли с поезда из-за найденных в багаже наркотиков и алкоголя и вернули домой.

Об этом рассказал старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

Теперь девушке вместо общения со сверстниками предстоит объяснение с сотрудниками правоохранительных органов.

До этого за девочкой, которая училась в школе на "4 и "5", числились только два ухода из дома.

ЧП произошло 22 июля, когда в ее личных вещах в поезде нашли наркотики и алкоголь. По сообщению ряда СМИ проверка началась из-за украденных драгоценностей у женщины, сопровождавшей в поездке детей.

Сообщалось, что школьница якобы получила наркотики за оказание секс-услуг мужчине. В СКР опровергли эту информацию.

В итоге, девочка отправлена домой с группой, которая возвращалась из лагеря, пишет vesti.ru.

Поскольку изъятого количества наркотического вещества недостаточно для возбуждения уголовного дела, нарушительница режима, скорее всего, избежит серьезного наказания, полагают в управлении МВД по Мурманской области.

Дело школьницы будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних, а её мать, скорее всего, будет привлечена к административной ответственности, сообщила заместитель министра образования Мурманской области Ирина Ковшира.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган пообещал, что будет контролировать ситуацию.