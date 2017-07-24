Более двухсот овец погибли в Пиренеях на границе между Испанией и Францией, бросившись со скалы после того, как на одну из них напал медведь.
Животных нашли у подножия двухсотметровой скалы 23 июля неподалеку от испанской деревни Лладорре.
Изучив тела, представители местных властей обнаружили на одной из овец медвежью шерсть. Было высказано предположение, что стадо спугнул напавший на него хищник. Расследование инцидента продолжается, пишет vesti.ru.
Несмотря на то, что в случае гибели скота из-за медведей владельцам выплачивается компенсация, крестьяне требуют от правительства переместить из региона наиболее агрессивных животных и не привозить сюда новых. Также фермеры занимаются отстрелом медведей самостоятельно, несмотря на то, что охота на них запрещена законом.
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авторы DW