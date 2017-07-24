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Напуганное медведем стадо овец бросилось со скалы в Пиренеях
// фото: rabota-biznes.com
17:25, 24 Jul 2017
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Более двухсот овец погибли в Пиренеях на границе между Испанией и Францией, бросившись со скалы после того, как на одну из них напал медведь.

Животных нашли у подножия двухсотметровой скалы 23 июля неподалеку от испанской деревни Лладорре.

Изучив тела, представители местных властей обнаружили на одной из овец медвежью шерсть. Было высказано предположение, что стадо спугнул напавший на него хищник. Расследование инцидента продолжается, пишет vesti.ru.

Медведи, которые были истреблены в Пиренеях в 2004 году, недавно вновь были завезены туда из Словении по инициативе французских властей. При этом их возвращением крайне недовольны местные фермеры, на чьи стада бурые хищники регулярно нападают. В 2016 году от нападения медведей в Пиренеях погибло 130 овец.

Несмотря на то, что в случае гибели скота из-за медведей владельцам выплачивается компенсация, крестьяне требуют от правительства переместить из региона наиболее агрессивных животных и не привозить сюда новых. Также фермеры занимаются отстрелом медведей самостоятельно, несмотря на то, что охота на них запрещена законом.




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