Слон убил туриста, который хотел его сфотографировать

В Эфиопии слон убил испанского туриста, который слишком близко подошел к животному, чтобы сфотографировать его.

Трагедия произошла несколько дней назад в национальном парке "Чебера-Чирчура" на юге страны. По словам свидетелей, мужчина, несмотря на предупреждения, выбрался из машины и подошел к слону с фотоаппаратом, сообщает vesti.ru.

Животное сначала сбило мужчину с ног хоботом, а затем вонзило ему в грудь бивень. Посольство Испании в Аддис-Абебе занимается в настоящий момент вопросами отправки тела погибшего на родину.