Парламент утвердил новую структуру правительства. За проголосовали 54 депутата. Вместо 16 министерств остается девять, и это, по словам премьера, позволит сократить административные расходы на 77 миллионов леев в год. Внедрят новую структуру через три месяца.
Павел Филип заявил, что под сокращение в правительстве попадают 30% аппарата. Премьер подчеркивает - кабмин станет технократическим.
"Сейчас правительство - это несколько лодок, которые раскачиваются на каждой политической волне. Теперь это будет большой корабль, которому любая буря нипочем", - сказал премьер-министр Павел Филип.
"Вы предлагаете создать министерство просвещения, науки и культуры, которое объединит три министерства - просвещения, культуры, молодежи и спорта. В определении нет слов "молодежи и спорта"",отметила депутат парламентской группы НЕПМ Михаела Спатарь.
"Содержание остается прежним. Важна прежде всего результативность работы", - заявил премьер-министр Павел Филип.
После голосования в парламенте премьер и спикер подвели итоги.
"Ряд министров будет назначен осенью, но работа продолжается. В конце года мы оценим работу каждого, кто взял на себя отвественность руководить ведомством", - сообщил премьер-министр Павел Филип.
"Решился вопрос, находившийся в политической повестке целый год. Новая структура правительства - это меньше министерств, больше прозрачности и, главное, больше эффективности", - сказал председатель парламента Андриан Канду.
В новом кабмине будет меньше всего министерств за всю историю Молдовы.
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авторы DW