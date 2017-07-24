Утверждена новая структура правительства

Парламент утвердил новую структуру правительства. За проголосовали 54 депутата. Вместо 16 министерств остается девять, и это, по словам премьера, позволит сократить административные расходы на 77 миллионов леев в год. Внедрят новую структуру через три месяца.

Павел Филип заявил, что под сокращение в правительстве попадают 30% аппарата. Премьер подчеркивает - кабмин станет технократическим.

"Сейчас правительство - это несколько лодок, которые раскачиваются на каждой политической волне. Теперь это будет большой корабль, которому любая буря нипочем", - сказал премьер-министр Павел Филип.

"Вы предлагаете создать министерство просвещения, науки и культуры, которое объединит три министерства - просвещения, культуры, молодежи и спорта. В определении нет слов "молодежи и спорта"",отметила депутат парламентской группы НЕПМ Михаела Спатарь.

"Содержание остается прежним. Важна прежде всего результативность работы", - заявил премьер-министр Павел Филип.

После голосования в парламенте премьер и спикер подвели итоги.

"Ряд министров будет назначен осенью, но работа продолжается. В конце года мы оценим работу каждого, кто взял на себя отвественность руководить ведомством", - сообщил премьер-министр Павел Филип.

"Решился вопрос, находившийся в политической повестке целый год. Новая структура правительства - это меньше министерств, больше прозрачности и, главное, больше эффективности", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

В новом кабмине будет меньше всего министерств за всю историю Молдовы.