Россиянину вернули дочь, которую пытались увезти в Сирию

Шестилетняя девочка, задержанная вместе с матерью и ее гражданским мужем на границе Сирии и Турции, была передана родному отцу.

Мать девочки Светлана Уханова со своим вторым мужем и двумя детьми, предположительно, пыталась нелегально переправиться в Сирию, на территорию, контролируемую боевиками запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство".

История получила широкий резонанс после того, как родной отец девочки Сергей Уханов, с которым ее мать находится в разводе, публично обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

О том, что девочку вернули отцу, стало известно в понедельник. Первым о возвращении ребенка сообщил сам Рамзан Кадыров.

Он опубликовал в "Инстаграме" видео, на котором Уханов благодарит его за помощь, сообщает ВВС.

"Я сразу же поручил своим представителям заняться изучением обстоятельств и сделать всё возможное для вызволения и возвращения девочки. Благодаря предпринятым мерам, с турецкой стороной достигнута договоренность о возвращении ребёнка на родину", - написал Кадыров.

"Да, ребенок со мной… Чувствует себя хорошо, вот она сидит рядом со мной, хочет мороженого", - позже рассказал сам Уханов РИА Новости.

Он добавил, что пока находится в Турции, но в ближайшее время вернется с дочерью в Россию.