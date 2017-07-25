Начато расследование причин пожара на Республиканском стадионе

Полиция начала уголовное расследование причин пожара на Республиканском стадионе. Там под утро понедельника загорелась самая крупная в столице свалка сухих веток.

Это возгорание, как и два предыдущих, произошло в ночное время. Предстоит установить, были они случайными и стали следствием преднамеренного поджога.

Журналисты отправились на свалки, где произошли пожары ближе к полуночи. Первым делом приехали на Республиканский стадион, где вечером снова работали спасатели - тушили тлеющие участки. Однако ночью на пожарище никого не было - ни сторожей ни охраны.

Безлюдно было и на Буюканской свалке, где случился первый пожар в начале июля, сообщает Publika TV.

Сторож оказался только на кладбище Святого Лазаря. Там, напомним, произошло второе возгорание сухих веток. Вести видеосъемку сторож не разрешил, заявил, что пожар был давно, и сейчас никаких угроз нет.