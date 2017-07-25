В столичных маршрутках продолжают орудовать карманники

Женщина украла два кошелька у пассажирок столичной маршрутки №162. Ее задержали на 72 часа.

Жертвами злоумышленницы оказались уроженки Яловенского района в возрасте 22 и 52 года. Они рассказали правоохранителям, что материальный ущерб составил около девяти тысяч леев. Украденные вещи были найдены у подозреваемой и возвращены владельцам.

Задержанной оказалась 36-летняя женщина. Дома у нее были проведены обыски, в ходе которых полицейские нашли ценности и еще несколько кошельков. Подозреваемой в совершении карманной кражи грозит до четырех лет тюрьмы и штраф от 11 до 27 тысяч леев.

Граждан призывают внимательнее следить за своими вещами в общественных местах.